Neumím si představit, že Plzeň ztratí body v Brně, míní expert. Bílek prý podcenění nepřipustí

Může úřadujícím mistrům pomoci, že míří na půdu Brna, kde vysoko vyhrála Slavia i Sparta. Navíc jsou mezi vedením klubů přátelské vazby... „Nebude to hrát výraznější roli. Vždyť ani Zbrojovka nemá vyhráno. Ale je jasné, že Plzeň musí zabrat a vyhrát. Pokud půjdou do vedení, nesmí je to ukolébat, jako proti Hradci. Stát se to může, ale neumím si představit, že by měla Plzeň v Brně ztratit body," tvrdí fotbalový novinář.