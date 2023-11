Nezakončíme, nevystřelíme, štve Veselého. Sestavu dělal hodinu před výkopem

Trápí nás obecně produktivita finální či předfinální fáze. Musíme začít dávat góly. Vylepšili jsme defenzivu, ale úplně odešla ofenziva, Musíme přidat, hráči se musí více tlačit do koncovky. My nezakončíme, nevystřelíme.

Odehráli jsme slušné utkání na to, v jakém zdravotním stavu tento týden jsme, jak těžko jsme dávali dohromady sestavu. V první půli jsme měli zajímavé pasáže, ale v takovém utkání je strašně důležité vstřelit branku. Tím dostanete Spartu pod tlak. Po inkasovaném gólu nám došly síly, neměli jsme ani patrony na to se zápasem něco udělat.

Dvě úplně odlišná utkání, mnoho změn v sestavách, ale blíže k vítězství jsme měli ve středu. Tam jsme prohráli po technických dovednostech, po dlouhých autech. Přišli jsme o výhru dost hloupě a nedůrazem v obou vápnech. V sobotu jsme mohli uspět, ale opakuji, že na Letné musíte vstřelit branku. Když jsme v minulých zápasech sahali po bodech, vždy jsme vedli. Mrzí mě, že to se Spartou máme dobře rozehrané, ale pak uděláme nějakou ptákovinu. Jinak smekám, ještě v pátek jsme měli 12 živých hráčů. Sestavu jsme dělali hodinu před utkáním.

Bylo to perfektně odpískané. Oba hráli na hraně, jen mě mrzí, že Vondrys skončil, to byl také jeden z klíčových momentů utkání. Pak nám chyběla mimo jiné konstruktivní obrana a to, jak dokázal předskakovat hráče soupeře.