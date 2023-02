Nguyenova série skočila, trápení v Edenu pokračuje. Bezzubé Slovácko lituje neubráněných rohů

„Je škoda, že jsme dostali gól z blbého rohu, to se nesmí stát, najednou vše hrálo Slavii do karet. Říkali jsme si, že nechceme inkasovat. Kdyby byla půle 0:0, dalo by se s tím něco dělat. Na druhou stranu my jsme si toho moc nevytvořili a ani pořádně neohrozili bránu," líčil jasně kapitán Kadlec.