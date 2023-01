Nigerijská kolonie se rozpadá. Usor míří ze Slavie do Lince

Usor na podzim nečekaně vylétl. Zaujal průbojností, dobrým driblinkem, dovolil si v soubojích jeden na jednoho, tlačil se do zakončení. Do slávistického áčka skočil po půlroce v béčku, okamžitě zapadl. Dal například důležité branky v předkolech Konferenční ligy, v české lize se trefil čtyřikrát.

Se Slavií odcestoval na soustředění do Portugalska, v pátek ještě zasáhl do jednoho z přípravných zápasů proti Servette Ženeva. O víkendu se ale od týmu odpojil a odjel ladit svůj odchod. Štábu trenéra Trpišovského se v přípravě hodně líbí devatenáctiletý Matěj Jurásek, což je jeden z důvodů, proč sešívaní Usora pouští.

„Moses je určitě zajímavý hráč, který se bude ještě vyvíjet. Sezonu dobře začal, ale konec podzimu už mu tolik nevyšel. Příčin byla spousta. V létě neměl volno, přeskočil z béčka do áčka, srovnával se s tím. Ve fotbale je všechno proměnlivé, nám se momentálně hrozně líbí Matěj Jurásek, který naznačil potenciál. Pokud se Matějovi vše sejde a bude zdravý, může mít dobré jaro. Typologicky jsou si s Mosesem a třeba i Ewertonem podobní, jeden druhému pak bere minutáž. Křídel máme nyní dost. Navíc musíme myslet i na pravidlo, že v české lize může nastoupit do utkání omezený počet cizinců mimo Evropskou unii," podotkl k Usorově odchodu trenér Trpišovský.

Nová adresa nadějného Nigerijce je ale překvapivá. LASK Linec nepatří k věhlasným ani nějak zvlášť bohatým klubům. Při pohledu do jeho transferové historie je jasné, že pokud by měl Usora po hostování koupit, šlo by o první nebo druhý nejdražší příchod v dějinách tohoto rakouského klubu. Nejvíc Linec zatím zaplatil za chorvatského útočníka Marina Ljubičiče, kterého z Hajduku Split vykoupil za 2,9 milionu eur. Za další posily vytáhl LASK z pokladny maximálně milion eur.