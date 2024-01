Potvrzeno. Slavia hlásí posilu do obrany, do Edenu přijde v létě

„Cítím úlevu, štěstí. Jsem moc rád, že se to povedlo dotáhnout do konce, táhlo se to nějakou dobu. A jsem rád, že jsem svou budoucnost se Slavií spojil. Věřím, že to bude úspěšná cesta,“ řekl dvacetiletý obránce v rozhovoru pro klubový web. Zároveň si vytyčil jasný plán. „Ten osobní je určitě dohrát ve zdraví sezonu a připravit se co nejlépe na nadcházející ročník, kdy se poperu o místo ve Slavii,“ prohlásil odhodlaně.