Novoroční budějovické vakuum. Dynamo dál čeká na prodej, řeší se trenéři

Před Vánoci skoro nebyl den, kdy by se v Budějovicích něco nedělo. Jedna třaskavá zpráva přebíjela druhou. „Můžete opakovat, že to neřešíte, ale stejně to každý vnímá. Ani nemusíte nic číst, u nás na malém městě se to dozvíte oklikou,“ řekl v prosincovém rozhovoru pro Sport.cz budějovický podzimní asistent Jiří Kladrubský.