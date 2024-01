Zvolí už tentokrát Haška? Výkonný výbor bude znovu jednat o novém kouči

Skupina podle všeho předloží výkonnému výboru ke schválení nejen Ivana Haška, ale také Pavla Nedvěda, který by měl zastávat funkci sportovního manažera. V návrhu nadále figurují případní Haškovi asistenti - nynější asistent Slavie Jaroslav Köstl a trenér Bohemians Praha Jaroslav Veselý.

Důvodem byla politická hra. Nedvěd v té době neměl požadovaný počet hlasů pro zvolení do pozici sportovního manažera. Křídlo, které ho podporuje, tehdy pohrozilo, že nepodpoří Haška. Ve čtvrtek už by mělo všechno proběhnout v klidu, český fotbal by měl znát jméno, které národní tým povede na letním EURO v Německu.