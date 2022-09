Nula vzadu je před Barcelonou pozitivní, říká Sýkora

A dobře ví, že gigant z Katalánska obranu českého mistra prověří více, byť i Liberec mu dal zabrat.

„Šlo o těžký zápas. Soupeř hrál výborně, držel balon a takticky byl dobře připravený. O to více nás těší, že jsme ho zvládli vzadu na nulu a bude to pozitivní směrem ke středečnímu zápasu," uvedl Jan Sýkora, jenž na pravém křídle nahradil zraněného Jana Kopice.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Ostrý souboj libereckého Matěje Valenty (vlevo) a Modou Ndiaye z Plzně.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Právě on zápas jediným gólem v závěru první půle po pěkné individuální akci rozhodl. „Od Mosquiho (Mosquera) to byl docela zvedák, takže jsem se hlavně soustředil, aby mi míč zůstal u nohy, což se mi povedlo. V první chvíli jsem myslel, že vystřelím pravou, ale pak mě napadlo si to ještě seknout na levou a střela tam díky teči hezky zapadla," pochvaloval si svou první ligovou trefu v sezoně.

A když se současná Plzeň dostane do vedení, má díky precizní obraně na půl vyhráno. „Už v minulé sezoně to bylo vidět. Hlavní naše náplň je zvládnout to v defenzivě na sto procent, což se nám zatím daří, což zaklepu. Musíme v tom pokračovat. A za druhé jsme si vědomí naší síly dopředu. Vždy si nějakou šanci vytvoříme. I když třeba jenom jednu nebo dvě, dokážeme z toho dát branku. Jsem rád, že nám to tenhle zápas vyšlo, nebyl lehký. Věřím, že nám vítězství dodá sílu do dalších zápasů," přiznal Sýkora.

„Určitě je to povzbuzení. Je to ukázka toho, že každý maká na sto procent, a i když rotujeme sestavou, vždy se každý snaží odvést maximum pro tým, nikdo neupřednostňuje sebe a na hřišti je to znát. Nesmíme usnout na vavřínech," doplnil.

Viktoriáni budou sílu potřebovat. Ve středu rozehrají základní skupinu Ligy mistrů na Nou Camp. „Těším se hodně," přiznal Sýkora, který je fanouškem katalánského velkoklubu. „Ale na Barcelonu se začnu připravovat až v neděli," pověděl těsně po duelu v Liberci.