Nyní nejsme favorit. Tvrdík o derby, Trpišovském i ceně Juráska. Slavia bude kvůli marodce orodovat za Olayinku

Slavia ztratila vedení v lize, do derby jdete z pozice hůře postaveného týmu. Je to pro vás nepříjemné?

Některé zápasy venku jsme nezvládli a ztráta hodně mrzí. Stále je ve hře dvacet sedm bodů. Do konce je daleko. Sparta je nyní favorit a my jí zkusíme cestu zkomplikovat.

Cítíte z týmu nervozitu z toho, že se mu ve venkovních zápasech nedaří vyhrávat?

Nervozitu ne, spíše zklamaní. Dobré týmy podobné situace ale dokážou zvládnout. Když to nejde fotbalem, musí to jít bojovností a nasazením. Stále máme skvělý tým.

Nezašel jste po utkání v Boleslavi za týmem? Co jste hráčům a trenérům případně řekl?

Máme s trenéry dohodu, že zápas hodnotíme až s odstupem času. Prioritou pro nás tentokrát nebyl zápas v Boleslavi, ale za účasti lékařů jsme hledali cestu zvládnutí rozsáhlého infekčního onemocnění v kabině.

Slavii trápí před derby marodka K nemocným nebo zraněným hráčům Slavie v této chvíli patří například Petr Ševčík, Christos Zafeiris, Taras Kačaraba, Ondřej Lingr, David Jurásek a další. V návaznosti na rozsáhlou marodku klub požádá v souladu s pravidly soutěže Disciplinární komisi FAČR o podmíněné prominutí trestu Petera Olayinky.

Do konce sezony odehrajete včetně pohárového finále ještě tři derby. Berete to jako ten nejlepší možný vrchol?

Je to absolutně skvělé. Pro popularizaci fotbalu, návštěvnost ligy, pro fanoušky i sponzory. Pro tyto zápasy fotbal děláme. Těším se.

Nestraší vás však, že všechny tři zápasy se mohou hrát na Letné?

Sobotní derby je odveta, je to přirozené. Pořádání finále pohárového zápasu podle koeficientu je neobvyklé, ale zase bude na stadionu stejně příznivců obou stran, což výhodu domácího celku výrazně sníží. A kde bude třetí, se teprve ukáže.

Společně se Spartou v poslední době spolupracujete na poli Ligové fotbalové asociace, například jste společně chtěli zaplatit kalibrovanou čáru. Jak byste popsal současný vztah mezi Slavií a Spartou?

Rivalita, soutěž a emoce na hřišti, racionální diskuse o všem přínosném pro fotbal mimo trávník. Dana Křetínského (majitel Sparty - pozn. aut.) i Františka Čupra (generální ředitel Sparty - pozn. aut.) si vážím, známe se řadu let. Mimochodem nevyužití nabídky na financování pořízení kalibrované čáry nechápu, většina konfliktních situací z poslední doby je spojena s diskutabilními ofsajdy.

Co říkáte na to, že majitel Sparty Daniel Křetínský zašel v předminulém kole do kabiny rozhodčích během zápasu s Brnem?

Nebylo to šťastné pro Dana ani pro fotbal.

Mluvil jste s ním o tom vy osobně?

Nemluvil.

Napadl vás někdy podobný krok?

Kritizoval jsem za to funkcionáře jiných klubů. Nemohu tedy dělat to, co ostatním vytýkám. Já jsem na LFA prosadil úpravu, že je v průběhu zápasu vstup funkcionářů klubu do technické zóny, kam patří i kabina rozhodčích, zakázán. Dnes je transparentní mechanismus, jak řešit stížnosti na rozhodčí. Každý klub může určit jednoho funkcionáře, který může legitimně komunikovat s předsedou komise rozhodčích. Komise také nabízí klubům možnost pozvat je do klubu na odborné konzultace.

Cítíte, že týmy obecně dostávají rozhodčí v závěru sezony pod ještě větší tlak než obvykle?

Nemám osobní zkušenost ze zahraničí, ale asi to bude ve finále soutěže normální.

Co by pro Slavii znamenalo, kdyby podruhé za sebou skončila bez titulu?

Ještě se dělí hodně bodů, brod je ještě daleko. Když se to stane, budeme smutní, ale je to fotbal. Stává se to i lepším. Sir Alex Ferguson byl v Manchesteru United osmadvacet let, vyhrál třináctkrát. Nikdo soudný nemůže očekávat, že vyhrajeme každý rok. Máme respekt k našim soupeřům. Když jsem se poprvé setkal s Jindřichem Trpišovským, moje zadání pro něj bylo skončit do druhého místa a hrát základní skupinu evropských soutěží. Cíl splnil a celkem dost překročil. Budeme se snažit případně i z druhého místa dostat do základní skupiny Evropské ligy, v čemž nám nahrává složení finále poháru. A poučíme se tak, abychom v další sezoně titul získali.

Ať dopadne sezona jakkoliv, jste připraveni někoho z důležitých prodat?

Ambicí Slavie je být i v českých podmínkách mezinárodním klubem. Z televizních práv, vstupného nebo z příjmů od sponzorů konkurenceschopný klub do soutěží UEFA v Česku nepostavíte. Příjmy ze soutěží UEFA a z prodejů hráčů jsou podstatou naší dlouhodobé finanční stability. Máme podporu akcionáře, ale není neomezená. I hráči, kteří k nám přicházejí, mají zájem přes Slavii pokračovat s vizí svého sportovního růstu a finančním nabídkám na jejich platy, které jim při transferech přichází, nemůžeme nikdy konkurovat. Prodeje hráčů jsou prostě součástí našeho DNA podobně jako u Ajaxu nebo Benfiky, byť v podmínkách a omezeních naší ligy a velikosti klubu. Pro trenéry je to nesmírně obtížné a výkonnost klubu kvůli tomu občas kolísá, ale zvládají to skvěle. I proto o ně tolik stojíme, prodali jsme za jejich působení hráče za miliardy korun. Fanoušci z toho občas nejsou nadšeni, ale nemáme jinou možnost. Takže ano, při dobré nabídce nám nic jiného nezbývá. Část z prodejů vždy reinvestujeme, abychom tým dlouhodobě neoslabili. Umíme přivést i zajímavé hráče, jako je třeba Christos Zafeiris.

Pojďme tedy ke jménům, o kterých se mluví. Záložník Ondřej Lingr má smlouvu do června 2024. Jednáte s ním o prodloužení kontraktu? Je vůbec ochoten uvažovat o podepsání nové smlouvy?

S Ondrou jsem naposledy mluvil v úterý. Je to jeden z našich klíčových hráčů. Ondra čeká, až mu vyprší kontrakt s agentem, aby neporušil fotbalové předpisy. Použijeme všechny argumenty včetně toho, že je další na řadě v podpisovém ceremoniálu před našimi fanoušky na tréninku před derby ve finále MOL Cupu, abychom ho u nás viděli i další sezonu.

Takže věříte, že se s ním domluvíte? Nemáte obavu, že by v létě odešel do zahraničí?

Chceme hledat s hráčem shodu na podmínkách, za kterých by zůstal a byl spokojený. Jestliže by však přišla nabídka z některé z předních evropských lig, zajímavá pro něj i pro klub, nebudeme mu bránit. Nabídky ze zimního přestupního okna tyto parametry nesplňovaly pro klub ani pro hráče.

Jak velký zájem je o Davida Juráska? Máte v jeho případě stanovenou cenu, za kterou byste byli ho ochotni prodat?

Fotbal se dnes řídí pokročilou datovou analytikou a objem dat o hráčích obrovsky narůstá. Každý top klub dnes vidí, že na své pozici je jeden ze tří nejlepších ve věku do třiadvaceti let v Evropě. Podává skvělé a stabilní výkony nejen v lize, ale i v reprezentaci. Navíc je složité najít kvalitního hráče na pozici levého beka. Má na to, aby dříve nebo později skončil v klubu ze špičky fotbalové pyramidy. Kdy to bude a za jakou cenu, to opravdu nyní nelze předjímat. V zimě jsme odmítli šest milionů euro a dnes nemusíme litovat, věřím v transfer nad patnáct milionů euro. Bude to velký přestup pro Slavii i pro kluby, které se podílely na jeho výchově.

Novou smlouvu podepíše trenér Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým, ve Slavii působí už přes pět let. Jak dlouho byste si přál, aby ve Slavii ještě všichni zůstali?

Zmínil jsem Sira Alexe Fergusona, inspirativní délka skoro třicet let. A vážně, byl bych rád, aby byli v klubu tak dlouho, dokud nás společná práce bude bavit, budeme jí žít a budeme schopni dělat radost našim fanouškům.

Je podle vás Jindřich Trpišovský předurčen, aby trénoval některý renomovaný klub v Evropě? Zájem o něj už byl, nebál jste se někdy, že půjde do ciziny?

Měl řadu nabídek, nepochybuji, že by to on i jeho tým zvládli. Pro mě jsou ale trenéři poklad Slavie a zlepšují celý český fotbal. Mají smlouvy, nepustil bych je a vážím si toho, že jsme žádnou nabídku reálně nediskutovali. Ukazuje to, že jsou ve Slavii spokojeni. Raději si chci užít každého dne a zápasu s nimi v Česku než spekulovat o tom, kde by mohli být.

Přál byste mu to?