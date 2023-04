RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia by měla zbystřit! Priskemu patří uznání, Čvančaru z lavičky vykázal správně

Viktorka se trápila, ale proti Jablonci byla lepším týmem. Myslím, že jí pomohla reprezentační pauza. První poločas byl v jejím podání velmi dobrý. Poté se ale dopustila dvou větších chyb a pustila soupeře do vedení. Jsem moc rád za Matěje Vydru, který utkání dvěma góly otočil. Po vážném zranění je to pro něj jistě skvělá motivace do další práce. Důležité je to i pro Plzeň, která se rvala o výsledek. Dobře si uvědomuje, že jde do tuhého, a nakonec se i pod vlivem dalších výsledků snížila ztrátu na Slavii.

V zákulisí se mluvilo o tom, že při dalším klopýtnutí může skončit trenér Michal Bílek, ale tým ukázal charakter. Určitě nikomu z plzeňských hráčů a funkcionářů nebylo za stavu 1:2 dobře, ale tým to zvládl a možná je tahle výhra cennější, než kdyby Viktorka vyhrála 4:0. Hráči ukázali, že chtějí bojovat. Nepříjemnou zprávou je naopak zraněný Pernica. Ten tvoří s Hejdou kostru obrany, dokáže dávat i góly, a pokud se zprávy o jeho vážném zranění potvrdí, bude to velká sportovní tragédie.

První místo ztratila v Mladé Boleslavi po remíze Slavia, oba týmy hrály dobrý fotbal. Bolka ukázala, že to na kvalitní soupeře umí. Z její strany to mělo grády, jen by neměla ztrácet v zápasech s týmy, které se v tabulce mísí okolo ní. Pro sešívané je to zase a znovu varovný prst. Ztrát na hřištích soupeřů začíná nebezpečně přibývat. Před derby na Spartě ta ztráta není obzvlášť příjemná. Slávisté určitě půjdou do zápasu z těžkou hlavou, když na Letné prohrají, budou na rivala ztrácet už pět bodů.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Jakub Fulnek z Mladé Boleslavi a Matěj Jurásek ze Slavie.

Co je pro Slavii povzbudivé, to byl výkon mladého Zafeirise, který byl šedesát minut nejlepší na hřišti. Pak mu možná došly síly, každopádně tenhle nákup, to je a bude pro Slavii terno. Jsem zvědavý, jak si povede na vyprodané Letné.

Sparta vyhrála v Pardubicích a jde do derby v pozici lídra. V první půli předváděla rychlý, dynamický fotbal, pak už to byla z její strany spíš taková údržba. Pardubice se snažily hrát fotbal, napadaly, ale body jim to nepřineslo. A právě body teď v boji o záchranu potřebují více než hezkou hru. Pochválit musím na straně Sparty Ladislava Krejčího, ten je ve velké formě a vyrostl v opravdového lídra týmu.

Hodně se mluví o Tomáši Čvančarovi a jeho egu. Je to horkokrevný hráč, co chce být na hřišti vždycky až do konce a chce střílet góly. Trenér ho chtěl při náročném programu vystřídat a pak přišla reakce, která by se neměla stávat. Byl zjevně naštvaný, že musí střídat a neplácl si s Adamem Karabcem, který šel na hřiště. Žádný hráč není víc než tým a je dobře, že byl Čvančara vykázaný z lavičky do kabiny. Hned po utkání se za své chování omluvil, což beru jako dobrý signál. Ale tyhle výlevy by se neměly dít. Hráč musí respektovat trenéra a Priske vede Spartu správným směrem.

Ligu čeká dramatická koncovka. Spartě vlastně začíná nadstavba už teď, protože kromě derby jede na Slovácko, kde se jí tolik nedaří. Hraje doma s Plzní, která už dokázala na Letné vyhrát a pak míří do Liberce. Stačí si vzpomenout, jak těžké to tam bylo pro Spartu v poháru. Budou to zápasy pravdy, ale nejen pro Spartu, ale pro celou první trojku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalista Sparty Ladislav Krejčí

Pro Spartu je asi výhodou, že to lepí jejímu ofenzivnímu triu. Kuchta po turbulentním létu, kdy dostal i červenou kartu, makal dál a teď potvrzuje, že je to jeden z nejlepších útočníků v lize. Ale daří se i jeho parťákům Čvančarovi s Haraslínem. Když nedá gól Kuchta, trefí se jiný z toho trojúhelníku, což je pro soupeře hodně složité. Ve Slavii jsou Lingr, Schranz, Jurečka, Van Buren, Tecl, trenéři na hrotu hráče točí. Možná ani oni sami nemají jasno, kdo by měl být útočníkem číslo jedna. Sparta má v tomhle výhodu, že trio Kuchta, Čvančara, Haraslín je už dlouho sehrané.

Kdo určitě potřebuje najít střelce, je Slovácko. Proti Baníku hrálo dobrý fotbal, ale ta koncovka. Trenér Svědík už to řekl otevřeně, že bude chtít, aby v létě přišel gólový útočník. S hledáním na domácí scéně to bude nicméně složité, protože když se někdo objeví a zazáří, tak si ho koupí jako v případě Chytila do Slavie, někdo z první trojice.

Poslední dvojici se po tomhle kole vzdálily Teplice. Minule jsem je chválil a teď na to musím navázat, tým pod trenérem Frťalou táhne za jeden provaz. Teď přivítají Severočeši právě Slovácko, které se musí mít na pozoru, aby ještě nebyla v ohrožení jeho pozice v první šestce.

Vyzdvihnout chci ještě dva milníky. Tomáš Hübschman měl několikrát smůlu, ale teď už je definitivně nejstarším střelcem nejvyšší soutěže. Chci před ním smeknout a poděkovat za to, že ještě hraje a jak to všechno s grácií zvládá. Další ze zkušených borců, Marek Matějovský, se dočkal jubilejní sté žluté karty, je to spíš úsměvný milník. Ale klobouk dolů před Markem za to, jak zvládá dirigovat hru Boleslavi, i za myšlenky, které do hry vnáší a baví fanoušky.

Mladoboleslavský záložník Marek Matějovský nemá podle expertů v lize konkurenci. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz