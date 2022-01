Obránce bych si troufl hrát i v lize, ač odpovědnost mají obrovskou, tvrdí olomoucký útočník Zifčák

Nečekaný tah Zifčákem. „Poté, co jsme využili možnost poslat na hostování Radka Látala, nám zůstal jediný klasický pravý obránce, a to Juraj Chvátal. Potřebovali jsme proto nějakou alternativu. Víme, že to umí zahrát Tomáš Zahradníček, ale je momentálně na marodce, a tak jsme ukázali na Pavla, který nároky splňuje. Má rychlost, je soubojový, fyzicky výborně vybavený, kondičně na vysoké úrovni. V případě potřeby je to i varianta pro ligu," vysvětluje trenér Václav Jílek.

Pavla Zifčáka překvapil. „Když mi to oznámil, byl jsem trochu zaskočený. Řekl jsem mu ale, že kdyby taková potřeba nastala, věřím si, že bych to mohl zvládnout. No a přišlo na to, a myslím, že jsem si s tím nějak poradil," líčí dvaadvacetiletý křídelník.

Poprvé byl ale na kraji obrany nesvůj. „Vždycky jsem byl útočník. Defenzíva mi nikdy nebyla vlastní. Takže změna neskutečná. Úplně něco jiného. Teď, když jsem to hrál potřetí, se tam už cítím docela dobře. Stopeři mi pomáhají, řídí mě, takže to jde," podotýká.

Foto: sigmafotbal.cz Olomoucký Pavel Zifčák v akci.Foto : sigmafotbal.cz

Největší rozdíl vidí především v odpovědnosti. „Je obrovská. Když vzadu uděláte chybu, už za vámi moc hráčů, kteří ji mohou napravit, není. Má to ovšem i své plusy. Jako zadák mám zase všechno před sebou," vypráví fotbalista, který s fotbalem začínal v Hlubočkách.

Pro něj nezvyklému postu by se nebránil ani v jarní ligové premiéře, kterou Sigma absolvuje v Jablonci. „Když mě trenér postaví, budu rád, ať nastoupím kdekoliv. Bude-li to na pravém beku, tak se budu soustředit, abych podal co nejlepší výkon právě tam," prohlašuje odhodlaně.

Se Sigmou před několika dny prodloužil smlouvu až do léta 2024. „Od malička jsem si přál hrát za Sigmu, prošel jsem si klub od přípravek až do áčka. Nabídka nové smlouvy na mě působila tak, že klub mi věří, je se mnou spokojený a já jsem za to rád. Zkrátka s Olomoucí jsem spojil svoji budoucnost," konstatuje Zifčák.