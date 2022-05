Obránce Slovácka ocenil Plavšičův kop, Svědík se zlobil na brankáře

Je to pořád dokola a kouče Slovácka Martina Svědíka to štve. „Všechny naše zápasy proti Slavii, Plzni a Spartě mají společného jmenovatele. Buď dostaneme gól po hrubé individuální chybě, nebo po standardce," ulevil si po porážce 0:3 v Edenu.

Proti Slavii prožil temnou chvíli brankář moravského souboru Filip Nguyen. V 29. minutě vyběhl mimo pokutové území proti nakopnutému míči, ovšem jen ho nepřesvědčivě odhlavičkoval k Srdjanu Plavšičovi. Srbský hráč si balon okamžitě nadhodil a ze zhruba čtyřiceti metrů vypálil obloukem na opuštěnou bránu. Trefil se náramně, balon doplachtil do sítě, Nguyen i obránce hostí se vraceli marně.

„Filip vybíhal, asi mu to trošku odskočilo víc, než čekal. Hlavičkoval jen před sebe," popisoval tenhle okamžik obránce hostí Stanislav Hofmann, jenž se pak balon snažil neúspěšně dostihnout. „Myslel jsem si, že to ještě budu mít. Ale špatně jsem se zorientoval, už jsem to nezvládl," dodal stoper.

Vyzdvihl i Plavšičův kop. „Pokýval jsem hlavou, trefil to neuvěřitelně, navíc pravačkou. Dostali jsme sice gól, ale soupeře je třeba ocenit," smekl Hofmann.

Svědík se zlobil na svého brankáře. „Musím říct, že to pro mě není jednoduché i vzhledem k hráči. Tým pracoval velice dobře, Slavii jsme do ničeho nepouštěli, touhle individuální chybou jsme rozhodli. Ano, Filip pak něco chytil, ale tohle byl klíč, pomohlo to Slavii," bilancoval Svědík.

Jak bude s Nguyenem pracovat? „Od brankáře vše začíná. Musí si tohle uvědomit. Gólmana držím, má podporu. Ale nesmí těch chyb být hodně, pak to sráží výkon celého mužstva. Nerad to říkám, ale ta chyba ovlivnila utkání, důsledky jsme viděli sami. Určitě si k tomu něco řekne s trenérem brankářů, já už jsem si k tomu své řekl. Věřím, že Filip je mentálně natolik silný, že nám to vrátí jindy," přidal trenér Slovácka v nepříjemných pocitech, které s ním cloumaly, i důvěru pro svého svěřence.