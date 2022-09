Obránce Toml skončil v Pardubicích a zamířil do Zlatých Moravců

"Měli jsme s Martinem dohodu, že pokud se nedostane do základní sestavy a bude mít zajímavou nabídku, uvolníme ho. To teď nastalo, rozvázali jsme smlouvu, rozešli se jako přátelé a budeme mu držet palce v další fotbalové kariéře," uvedl pardubický sportovní ředitel Vít Zavřel.

Toml přišel do tehdy druholigových Pardubic před třemi a půl lety a po většinu působení na východě Čech patřil do základní sestavy. To platilo i v úvodu tohoto ročníku, po odvolání trenérů Jiřího Krejčího a Jaroslava Novotného ale o místo přišel.