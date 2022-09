Vedení Baníku: Pozice Pavla Vrby je stejná jako před prvním kolem

Uzávěrka přestupů je ve čtvrtek. „Je to otevřené. Jednali jsme o několika hráčích, padala různá jména a varianty, ale do tohoto okamžiku nic hotového není. Asi mohu prozradit, že jsme stáli například o Vlkanovu, bohužel Plzni v současné situaci nemůžeme konkurovat, tak to prostě je. Takové finanční možnosti nemáme. A přivést teď za každou cenu hráče odjinud jen proto, ať někdo přijde, to taky nechceme," uvedl Grussmann.