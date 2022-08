Obří zklamání v Jablonci. Někteří předvedli dětský výkon, lamentoval Horejš a volá po posílení

Ve druhé půli jsme se určitě zvedli. Zlepšili jsme se, dali branku. Baník na to reagoval střídáním. Z lavičky mu tam přišla velká kvalita. Hlavně v podobě Tijaniho, kdy hru zjednodušili dlouhými míči. Reagovali jsme na to nasazením Kuby Martince, abychom to eliminovali. Bohužel jsme doplatili na osobní souboje. Jestli nechám hráče úplně jednoduše odcentrovat, i když víme, že tam mají věže, a navíc se celý týden připravujeme na to, že v krajních prostorech na ně musíme vytvářet tlak a nenechat je odcentrovat, hodnotí se mi to těžko. Místo, aby šel hráč do soupeře, tak kolem něho poskakuje a nechá ho dát balon do vápna... Jsem z toho obrovsky zklamaný. Jestli se budeme takhle chovat, asi těžko můžeme pomýšlet na lepší výsledek. Baník byl v osobních soubojích jednoznačně lepší.