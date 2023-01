Odepsali nás, bodů ve hře je však ještě dost. Sivok se v nové funkci ve Spartě našel

Není to tak dlouho, co ještě sám na ligové úrovni kopal. Jenže čas nezastavíš, a tak kopačky vyměnil za padnoucí sako. Internacionál se zkušenostmi z Itálie, Turecka a Izraele reprezentoval fotbalovou Spartu při losu čtvrtfinále MOL Cupu, který ji poslal do Liberce. „Chtěli jsme po delší době hrát na domácí půdě, ale pokud chcete pohár, musíte porážet každého. A my ho získat chceme,“ ujišťuje Tomáš Sivok, manažer letenského A týmu.

Trenér Brian Priske a Sparta, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Fotogalerie +18 K derby jako loni hned ve čtvrtfinále tentokrát nedojde. Zatímco sešívaní přivítají druholigový Vyškov, Spartu každopádně po těžkém osmifinále v Ostravě čeká další oříšek na horké půdě. „Chtěli jsme se zatím vyhnout Slavii. Do Liberce pojedeme s pokorou a připravíme se co nejzodpovědněji. Budeme chtít vyhrát," říká 39letý Tomáš Sivok. Budete mít na paměti, že na podzim jste první ligové kolo doma s Libercem prohráli? Takhle nastavení nejsme. Kluci věří naší cestě. Obrovsky těžké pro nás bylo již osmifinále v Ostravě, kde mužstvo nastoupilo naprosto koncentrované a soustředěné. A zápas zvládlo. Pohár na jediné utkání je samozřejmě zrádný. Stejně tak těžké bychom to měli v Brně nebo Českých Budějovicích. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Derby jste si zatím nepřáli, ale když v osudí zbývaly už jen čtyři míčky a Sparta se Slavií pořád nikde, bylo hodně blízko... Před losem jsme si dělali legraci, že k němu ve čtvrtfinále zase dojde. Pro diváky by však přece jen bylo lepší narazit na sebe nejlépe až ve finále. Když zjistíš, že hraješ pohár zase venku... 😒 #acsparta pic.twitter.com/oAqcmP7Ufa — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 27, 2023 Sparta otevře jaro prvním ligovým zápasem v sobotu v Olomouci. Jak je nachystaná? Za půl roku se tady odvedl kus práce. Konec podzimu už byl v našem podání lepší, jenže od posledního zápasu uběhla spousta času. Hráli jsme teď v zimě jen přáteláky. Mužstvo si v průběhu sezony postupně sedalo, podstatné je, že nastoupená cesta je správná. Hráči vzali nastolenou filosofii za svou. Je pro Spartu boj o vysněný titul stále reálný? Po první fázi podzimu už nás spousta lidí odepsala. Ztrácíme sedm bodů na Plzeň, což je dost. Na druhou stranu i díky nadstavbě je bodů ve hře také ještě dost. Je nám samozřejmě jasné, že už nemáme čas dál ztrácet. Olomouc respektujeme, v lize je ostatně každý zápas venku těžký. První utkání přesto bude hlavně o nás. Jak se vyrovnáme soupeři v nasazení, v soubojích, v běhání. Jen posily ze zahraničí? Sparta zůstává českým klubem, na tom se nic nemění, říká Tomáš RosickýVideo : Sport.cz V létě jste se vrátil do Sparty v nově zřízené funkci manažera prvního týmu. Našel jste se na místě spojky mezi trenérem Brianem Priskem a sportovním ředitelem Tomášem Rosickým? Ano, našel. Vše důležité řešíme s Brianem a Rosou společně. Upřímně a na rovinu, i nepříjemné věci. Žádné intriky. Společným cílem je získat titul zpátky na Spartu. Jak už jsem zmínil, cesta je správná. Moje funkce je mi bližší než Tomášova. Jsem každý den u hřiště, u týmu. Na Rosu zbývají jednání v kancelářích, třeba s agenty o přestupech, což není snadné a někdy ani příjemné. Baví mě to. Kdyby ne, tak mi věřte, že bych to nedělal. Poslední ligový zápas jste za Dynamo odehrál v červnu 2020. Když jste na každém tréninku, také si ještě s hráči zakopete? S kluky už moc ne, ještě tak sám... (úsměv) Mám bolavé koleno, takže fotbal nechávám spíš být. Abych byl fit aspoň na tenis a další sporty. MOL Cup Derby se zatím odkládá, Sparta pojede ve čtvrtfinále do Liberce, Slavia přivítá Vyškov