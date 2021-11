Odsouzený Pelta kouše další porážku. Situace je už kritická, zlobí se Rada

Když sudí Klíma na Střelnici naposledy foukl do píšťalky, Pelta zůstal na svém místě v nejvyšší řadě na hlavní tribuně a nějakou dobu jen zadumaně hleděl před sebe. Jako by nemohl uvěřit, co se děje s jeho Jabloncem. Po minulé sezoně byli jablonečtí fotbalisté třetí, v té probíhající sezoně se zatím nevídaně trápí a konec soužení tak svému šéfovi jako dárek k sobotní oslavě nenadělili. „Vítězství by bylo samozřejmě dobré, ale hráči musí chtít vyhrát především sami pro sebe,“ poznamenal jablonecký trenér Petr Rada.