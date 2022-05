Ofenzivní Kubista pozvedl Jablonec. Prorazil to po Jablonecku, utahují si z něj

„Na této pozici se jednoznačně cítím líp. Můžu tam uplatnit svou větší soubojovost a tlak na obránce. Pocitově mi post vyhovuje a jsem samozřejmě rád, že se pro to teď trenéři rozhodli. Nechci nic zakřiknout, ale snad to vypadá dobře a budu rád, když budu pokračovat," libuje si odchovanec Jablonce.

„Jako podhrot může uplatnit větší akční rádius. Špílmachrem sice není, ostatně to ani nebylo jeho úkolem, ale o patro výš uplatnil svou údernost a dravost a Jablonci se krok vyplatil," komentuje fotbalový expert Vlastimil Palička přesun 192 centimetrů vysokého Kubisty pod hrot, kde zmenšil jalovost v útoku, která zelenobílé na jaře výrazně tížila.

„Je nepříjemný v napadání a díky své postavě i v osobních soubojích. Pro kluky okolo sebe dokáže odpracovat strašně moc věcí, ať útočníka za ním nebo kluky pod ním. Možná zafungoval i jako takový impuls do kabiny, že v těchto chvílích asi potřebujeme míň fotbalistů a víc bojovníků a válečníků," poznamenává Vágner.

Po dlouhém výkopu Hanuše vyhrál Silný hlavu, k míči se dostal Kubista a Grigara v brance doslova propálil. „Prorazil to po svém, po Jablonecku, jak si z něj děláme někdy srandu," usmívá se Vágner s narážce na fakt, že Kubista je odchovancem Jablonce. „Nejeden znalec fotbalu asi ví, že nejsem typ extra technického hráče, takže si děláme srandu, že jelikož jsem prošel jabloneckou akademií, protlačil jsem to silou," culí se Kubista.

Teď už má ke smíchu větší důvod než v průběhu sezony. Pokud v úterý s parťáky doma porazí Bohemians 1905, mohou slavit záchranu. „Víceméně po celou sezonu nesu naše umístění špatně. Bylo to nahoru dolů. Liga se nám vůbec nevedla, trochu to alespoň vykompenzovala skupina Konferenční ligy. Bohužel na jaře jsme start asi nezachytili správně a pak už bylo těžké se z toho dostat. Osobně mě situace trápí, ale věřím, že když do toho všichni dáme maximum, vyhneme se baráži a ligu zachráníme," věří Kubista.