Ofenzivní sen Dynama: mít Basseyho číslo 2. Budějovická posila z Dukly brzy vyrazí za týmem do Turecka

Je mu dvaadvacet, narodil se v Lagosu a v Evropě hraje dva a půl roku. Quadri Adebayo Adediran po štacích v Německu a na Maltě kopal od léta 2021 v Dukle, druholigové áčko střídal s třetiligovou rezervou. Na podzim skóroval sedmkrát. „Stihl zaujmout několik ligových klubů. Přestože jsme s hráčem jednali, byl rozhodnutý některou z nabídek využít a nakonec se dohodl s Českými Budějovicemi, se kterými se následně dohodla i Dukla," citoval klubový web Dukly člena představenstva Jana Staňka.

Teď Adediran vyhlíží novou štaci na jihu, v Dynamu podepsal smlouvu do léta 2026. „Přichází, aby zvýšil konkurenci a přidal nám na kvalitě do ofenzívy. Zároveň je to mladý hráč, takže může být pro klub investicí do budoucna," řekl webu Dynama jeden z budějovických trenérů Marek Nikl.

💬 | “Jsem natěšený a už se nemohu dočkat, až to celé začne!”#spolecnejsmedynamo #quadri2026 pic.twitter.com/lEq53rHLWh — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) January 10, 2023

S kolegou Tomášem Zápotočným znají Adedirana z druhé ligy: „Poprvé jsem ho viděl už v Benešově a hned mě zaujal svojí rychlostí i silou, dal nám dva góly. Nastoupil proti nám také v letošní sezoně, když jsme ještě působili v Příbrami, a sledoval jsem ho i v pohárovém zápase proti Slavii, kde se mi též hodně líbil."

Když se v Budějovicích mluví o nigerijských útočnících, fanoušci si s nostalgií vzpomenou na Fortuna Basseyho. „Hrál za Dynamo skvěle," poklonil se Adediran.

Pro připomenutí: Bassey přišel do Budějovic v létě 2020 z druholigového Ústí nad Labem, bylo mu jednadvacet. V prvním půlroce na jihu coby žolík naskočil jen do šesti ligových zápasů a byl rád za jarní hostování o patro níž ve Vlašimi. Ovšem po návratu se v Dynamu rozzářil: na podzim 2021 v lize nastřílel devět gólů a za 37 milionů korun odešel do Ferencvárose Budapešť, pro Budějovice to byl rekordní přestup.