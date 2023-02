Ogbu premiéru zvládl a slíbil zlepšení. Edenu se ukázal i Zafeiris

„Myslím si, že Igoh hrál v defenzivní části velice dobře, hlavně perfektně pracoval s prostorem po ztrátě míče. Je silný v běžeckých situacích, dobře je načítal. Bylo vidět to, co se nám na něm líbí a v čem je silný, tedy emočnost a velký potenciál v osobních soubojích. V defenzivní složce byl téměř bezchybný," hodnotil vystoupení třiadvacetiletého stopera trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Samozřejmě si na tým musí zvyknout hlavně v zakládání hry, bylo hodně vidět, že v první půli nám v rozehrávce a podpoře útoku chyběl Aiham Ousou. Není to úplně jeho doména a bude se muset více sladit s týmem, protože v momentě, kdy jsou obsazení střední záložníci, tak je to hodně na stoperovi, aby to vyřešil," komentoval Trpišovský aspekty, na kterých bude muset extravagantní obránce zapracovat.

Spolupráce s Eduardem Santosem mu seděla. „Všechno bylo OK. On neustále mluví na mě a já na něj. Spolupracujeme dobře, což je nejdůležitější," vypíchl Ogbu, jenž nahradil v základní jedenáctce Aihama Ousoua. Ten stál kvůli hloupému vyloučení v Pardubicích. Udrží se Ogbu v sestavě? Uvidíme. Ousou v dalším utkání v Teplicích už bude k dispozici.

„Christos nastoupil hlavně proto, že nám chybělo hodně středních záložníků a potřebovali jsme v tu chvíli zklidnit hru. Ve středu hřiště jsme se neudrželi na míči, on je v tom hodně silný. Když ho má na noze, tak ho neztrácí. Naznačil, v čem je silný: v převzetí, prvním doteku i chuti jít hned nahoru. Vzhledem k průběhu zápasu to více přidržoval, ukázal ale skvělé ovládání míče a dobré zapojení do defenzivy po ztrátě. Byl to ale samozřejmě krátký časový úsek, takže bych to zatím moc nehodnotil," prohlásil Trpišovský.