Dostálek nechápal chybu Ševčíka. Nezodpovědné chování, zlobil se kouč Brna

„Už jsem to viděl na opakovaném záběru. Byla to chyba hráče, který otevřel prostor, otočil se zády k míči, což je nezodpovědné chování," láteřil Dostálek na tiskové konferenci. Předtím v rozhovoru pro O2 TV sport byl ještě konkrétnější. „Michal se na to musí podívat. Není to jen o tom, že ho budeme pořád chválit. Má svou kvalitu, směrem nahoru je svým způsobem nepostradatelný, ale fotbal se hraje nahoru dolů. On je zodpovědný i za svůj výkon do defenzivy," pronesl hlavní brněnský stratég do televizní kamery.