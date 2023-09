Ohnivá předehra derby. Od nás rádoby humorný komentář nečekejte, reaguje Sparta na Tvrdíka

Do slovní přestřelky nečekaně vstoupil i šéf Slavie. „Neberte to osobně, chceme se všichni bavit, fotbal je show. Jako vrchní klaun vám slibuji, že v našem Muzeu možná najdete i Vaše artefakty a lístky pro hosty dáme se slevou. Jo, Eden bude hořet,“ zareagoval Jaroslav Tvrdík.

„Samozřejmě hráči i realizační tým vnímají věci, které se objevují v médiích. Vůči tomu imunní nejsme a ani být nemůžeme. Není to tak, že by hráči měli být před derby zavření v nějakém sterilním prostředí a nevnímat vše, co se děje kolem. Nicméně my za nás nepovažujeme za vhodné komentovat věci, které se v 99,9 % případů nekomentují ústy oficiálních představitelů klubů a zástupců A-týmu. Nemyslím, že bychom tohle pravidlo měli porušit,“ řekl ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík na středeční tiskové konferenci před utkáním s Limassolem.