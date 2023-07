Olatunjiho přesun do Sparty komplikuje vízum. Bez přípravy má hendikep, říká Rada

"Je hodně zajímavým hráčem, ale nahradit Čvančaru bez přípravy s týmem bude mít o hodně složitější. Vynechat ji celou je hodně nepříjemné, v tom vidím problém. V Liberci už na jaře působil, takže tam by nešel do nového prostředí, ale nemyslím si, že by přijel připravený stejně jako ostatní hráči. V tom případě je pak větší riziko nějakého zranění. A ve Spartě by začínal od úplné nuly. Výhodou alespoň je, že české prostředí už zná, ale určitě by měl hendikep," myslí si zkušený Petr Rada, dnes kouč druholigové Dukly, který v minulosti trénoval Spartu i Liberec.