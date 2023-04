Rozhodnout o titulu? Kdepak! Klokani v Edenu narazili na svůj strop

„Dostali jsme na prdel. Uhráli jsme první šestku a teď jde o to, abychom tak ve skupině o titul nedopadli ještě pětkrát... Nejsme aspiranti na titul. Asi si to dáme se Slováckem a Olomoucí, s nimi se rozhodne o čtvrtém místu," říká realisticky trenér Jaroslav Veselý.

„Říkal jsme hráčům při přípravě, že druhý zápas v Edenu tak brzy po prvním asi nevýhoda je. Že soupeř vyjde jako my z prvního zápasu, nepodcení nás. Jejich hráči byli lepší téměř na všech postech, to není hanba. Ukázalo nám to rozdíl mezi námi a špičkou. Každý strop se ale dá probořit," věří Veselý, o němž se spekuluje, že by pro příští sezonu mohl zamířit do Plzně.