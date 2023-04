ONLINE: Berbr se vinen necítí, nechybí úsměvy. Vypovídat u soudu bude

11:29 – Sýkora odmítl, že by Berbr byl členem či vedoucím organizované skupiny, že by měl jeho klient dávat úplatky nebo si přisvojit cizí věcí, a způsobit tak škodu. Také upozornil na silnou medializaci případu. „Vycházely články na pokračování, které mého klienta vykreslovaly v nejhorších barvách, nectily presumpci neviny. Kromě procesu trestního tak probíhá i proces mediální, který už dávno obžalovaného odsoudil.“

11:17 – Dva obhájci opět upozornili na to, že téměř nic neslyší. Soudce tedy informace o tom, zda se obžalovaní cítí vinu, žádají o dohodu o vině a trestu a budou vypovídat, vždy nahlas zopakuje.

10:39 – Soudce Vladimír Žák poučil všechny obžalované, následuje přestávka do 11:00.

10:19 – Státní zástupce prohlásil, že byly uzavřeny čtyři dohody o vině a trestu, a to u Tomáše Grímma, Miroslava Skály, Petra Tarkovského a Marka Janocha.

8:30 – Kvůli velkému zájmu médií a veřejnosti se vydávají do jednací síně vstupenky. Bez nich nikoho justiční stráž dovnitř nepustí.

8:20 – Vítáme vás u online reportáže z plzeňského okresního soudu, kde dnes začíná líčení s bývalým místopředsedou FAČR Romanem Berbrem a dalšími 20 lidmi. Vše by mělo začít v 9:00, na místě je redaktorka Klára Mrázová.

Vstupenka do jednacího sálu na soud s Romanem Berbrem.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje. Tomu se podařilo v sezóně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.