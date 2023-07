Ostravský fotbalista Smékal jde hostovat do Skalice

"Skalica sháněla útočníka, takže by to mohlo být prospěšné pro všechny. Daniel může pravidelně hrát slovenskou ligu a my budeme jen rádi, pokud se více vyhraje, protože MSFL už přerostl a potřebuje těžší zápasy. Což by tohle angažmá přesně mělo splňovat," uvedl na webu šéf sportovního úseku Ostravy Luděk Mikloško.