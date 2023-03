Otevřený trénink Slavie před šlágrem: dobročinnost, chorály i nadávky rivalům

„Vše je všechno spojené v dobrou věc, která, ať už bude výsledek zápasu jakýkoliv, tady zůstane. Nebudou se rozdělovat jenom body, ale profit najdou i ti, co to nejvíc potřebují. Je dobře, že se kluby spojily. Je to skvělý úvod toho utkání. My se pak musíme snažit, aby ten zápas skončil stejně, jako začal," těší Trpišovského. „Aktivitu samozřejmě vítám," dodává ve společném videukouč Plzně Michal Bílek.