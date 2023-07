Nemám důvod odcházet, říká Trpišovský. Do Edenu chce ještě Ligu mistrů, teď by se rád vyhnul Řekům

Sedmačtyřicetiletý kouč svou touhu dál pokračovat u sešívaných vysvětluje. „S klubem jsme se ztotožnili, jsme tu doma. Chceme ho dál rozvíjet, práce mě naplňuje. Někdo se mě nedávno ptal, co bude po Slavii. Odpovídám, že nic. Volno. Nemám to v hlavě. Ale je to fotbal, může se stát cokoliv. Může se tu změnit majitel, někdo nás nebude chtít, cokoliv. Ale když teď kontakt s nějakým klubem proběhne, nepřemýšlím nad tím, že bych odešel," objasňuje hlavní stratég červenobílých.

Tři mistrovské tituly, čtyři triumfy v domácím poháru, účast v základní skupině Ligy mistrů, tři čtvrtfinále v Evropské a Konferenční lize. Co další meta? „Můj cíl je ještě jednou dostat na Slavii Ligu mistrů a zkusit vyhrát v ní zápas. Baví mě rozvíjet mladé hráče," zmiňuje ve slávistickém Totálním podcastu.

Zahraničí ho momentálně neláká. „Bavili jsme se o tom s klukama, co tam jsou. Říkali nám, ať to jdeme do ciziny zkusit. Ale ten hráč to má jednoduché, jde hrát fotbal, hraje sám za sebe, je to úplně jiná práce než manažerská nebo trenérská. Jako trenér potřebujete spolupráci s managementem, sportovním ředitelem, majitelem, mít filozofii, Máme specifický herní styl a aplikovat ho do jiného týmu by chvilku trvalo jako ve Slavii, taky to nebylo hned," upozorňuje Trpišovský.

Pro mnoho lidí by byl v budoucnu vhodným trenérem reprezentace. „Nevím. Myslím, že máme skvělého trenéra (Jaroslava Šilhavého). A nemám nic jiného v hlavě než Slavii, určitě ne tohle. Nerad přemýšlím nad věcmi, které nejsou reálné nebo nejsou na dosah, protože to je ztráta času. Pro mě je teď jediné téma Slavie, je zbytečné nad tím přemýšlet," reaguje slávistický trenér.

Momentálně cepuje tým na herním soustředění v Rakousku. Je spokojený s tím, jak kádr vypadá. „Je široký, je v něm zastupitelnost," vnímá Trpišovský, který naznačil, co pod ním musí hráči absolvovat. Na prvním týdenním kempu v Rakousku odběhal každý mezi sedmdesáti a osmdesáti kilometry. „Je to v součtu běžeckých a herních tréninků. Rozdíly jsou, třeba krajní hráči to mají jinak než stopeři, pak máme skupinová cvičení, někdo je po zranění, ale v tomto rozmezí se pohybovali všichni," popisuje Trpišovský.

Musí se připravovat na variantu, že může odejít žádaný levý obránce David Jurásek. Kolem něj se srocují zajímavé kluby napříč Evropou včetně Benfiky Lisabon, Lipska, Nice či celků z Premier League. „Pracujeme s variantou, že u Davida Juráska je možnost odchodu velká. Klasického levého obránce nemáme, takže pracujeme i s variantou jiného rozestavení. Řešíme, kdo by mohl v sestavě nahradit," vykresluje, čím se musí zabývat.

David Jurásek a trenér Slavie Praha Jindřích Trpišovský během utkání s Mladou Boleslaví.

„Ani u Ondry Lingra není jisté, jestli odejde, nebo zůstane. Je to typický podhrotový hráč. Mohou odejít s Davidem oba, jeden z nich nebo nikdo. Nedej bože se může někdo zranit, musíme být připraveni," ukazuje Trpišovský na další možné proměnné.

Přiznává, že zájem je také o stopera či defenzivního záložníka Maksyma Talovjerova, jenž na jaře hostoval v Linci a s Ukrajinou se dostal na mistrovství Evropy jednadvacítek do semifinále. „Linec má zájem ho koupit, probíhají jednání mezi sportovními úseky. Plus hraje dobře na EURO, takže monitorujeme zájem dalších klubů ze zahraničí. Bude to o nabídce, která na něj přijde," přibližuje kouč s typickou kšiltovkou na hlavě.

Úvod sezony opět ovlivní její úspěšnost vystoupení v pohárových předkolech. Český vicemistr začne ve třetím předkole Evropské ligy, tam se utká buď s řeckým Panathinaikosem, nebo ukrajinským Dniprem. „Těžké si vybírat," usměje se trenér Slavie.

„Panathinaikos jsme poznali loni, má skvělý tým, trenéra i hráče. Od té doby navíc přivedli šest hráčů a je těžké u nich hrát. Prostředí v Aténách je bouřlivé a pekelné, navíc jsou tam náročné klimatické podmínky," vypočítává Trpišovský nástrahy spojené s řeckým soupeřem, kterého sešívaní před rokem v kvalifikaci Konferenční ligy vyřadili.

„O Dnipru toho nyní tolik nevíme, ale známe hráče z reprezentací a ukrajinský fotbal šel v poslední době nahoru jako izraelský. Je to nepříjemný soupeře, nechal za sebou Dynamo Kyjev a stíhal Šachtar Doněck. Máme první zprávy od Tarase (Kačaraby), viděli jsme už nějaké zápasy," říká o druhém potenciálním sokovi.