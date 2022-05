Páníka naštval výkon Karviné a poslal vzkaz: Někteří hráli v lize možná naposledy

Karviná věděla, že v Ďolíčku se bude s ligou loučit, pád do druhé nejvyšší soutěže byl jistý. „Ale chtěli jsme být důstojným soupeřem, to se nám bohužel nepodařilo. Poslední utkání mě hodně mrzí, bylo jedno z nejhorších, které jsme odehráli," povzdechl si pětašedesátiletý odborník.

S vědomím sestupu se nehraje lehce, přesto byl výkon hostí až příliš odevzdaný. „Hráči si to musí srovnat v hlavách sami. Někteří možná odehráli poslední utkání v lize nebo alespoň v Karviné. To, co mají v hlavách, já nezměním. Pokud budou někteří takhle přistupovat k fotbalu, nikdy z nich pořádní hráči nebudou," poslal Páník jasný vzkaz do kabiny.