Puškáč slavil narozeniny čtyřgólovou show. Fyzicky jsem se trápil, smál se hrdina Bohemians. Co Opava?

Po čtvrté brance celý stadion vyvolával jeho jméno, útočník Klokanů David Puškáč se jen smál a zatleskal. Byl nadšený, snad i trochu dojatý. Za pár minut střídal, fanoušci stáli a bouřili, uznale tleskali i všichni spoluhráči. „Tolikrát David Puškáč jsem fakt nikdy neslyšel. Bylo to něco úžasného. Už jsem ani nevěděl, jak mám fanouškům děkovat. Jsem za to vděčný," usmíval se útočník Bohemians.

Své devětadvacáté narozeniny, které měl v den utkání s Karvinou, oslavil neskutečně - čtyřmi góly. „Tohle mě fakt nenapadlo. Člověk je vždy rád za jeden gól, dva jsou nad rámec, čtyři jsou fantastické," culil se Puškáč.

Jeho trefy byly různorodé, všechny ale zároveň spojovala perfektní orientace domácího šutéra v pokutovém území. Oslavenec nejprve v 22. minutě využil zpětnou přihrávku od Jana Chramosty, špičkou nohy byl u míče dřív než bránící Soufiane Dramé. Za pět minut neomylně trknul do míče hlavou po centru Martina Dostála.

Hattrick dokonal dvě minuty po přestávce, když po nedůrazných zásazích karvinských obránců nekompromisně prásknul levačkou do balonu a prostřelil Vladimíra Neumana. Za pět minut mu hosté dopřáli na zadní tyči tolik volného prostoru, že jen nastavil nohu a šel s kotlem slavit čtvrtou branku.

Po třetí brance si vzal míč a dal ho lidem z týmu, aby mu cennou relikvii schovali. „Napíšu si hattrick, datum, tým, proti kterému jsem skóroval. Věnuju ho taťkovi, který takové suvenýrky sbírá," vylíčil, jak s balonem, se kterým dosáhl mimořádného výkonu, naloží. Míč po čtvrté brance už nechal být. „Byl jsem v takovém šoku, že už jsem si ho nebral," přiznal v rozverné náladě.

Dárek z jiných stadionů nedostal. Pardubice vyhrály v Teplicích, Jablonec urval remízu ve Zlíně, Klokani zůstali na barážové pozici. „Věděli jsme, že tohle může nastat. Soustředili jsme se jen na náš zápas. Měli jsme zakázané sledovat, jak se hraje jinde. Já pak na lavičce zjistil, jak to vypadá," přiznal útočník zelenobílých.

Řekli byste si, že při takovém představení se musel cítit skvěle. Puškáč toho měl ale plné kecky a v 56. minutě šel z placu. „Byl jsem vyšťavený. Trápil jsem se fyzicky, zápas mi paradoxně nesedl (směje se). Jen říkám své pocity, nemohl jsem dýchat. Je to paradox. Někdy se člověk snaží, cítí se dobře a góly nepřijdou. Teď přišly čtyři, to je paráda," popsal své rozpoložení. Ostatně nedávno se vrátil po zranění. „Teď už fyzičku na konci sezony nedoženu. Budu se snažit připravit, abych zvládl co nejvíce minut," dodal.

Teď doplňme další pikanterie příběhu. V Karviné, kterou svými góly rozcupoval, kariéru začínal. „V Karviné jsem vyrůstal, ale můj odchod odtamtud byl nešťastný. Cítím trochu křivdu, ale je to nějaká doba, už to opadlo. Karviné přeju jen to nejlepší. Bohužel padá z ligy. Je mi líto, že jsem dal čtyři góly zrovna jí. Na druhou stranu jsem ale rád," vyprávěl upřímně.

Bohemians v baráži o ligu narazí na Opavu, odkud Puškáč do Ďolíčku v lednu 2019 přestoupil. „Opavě fandím, jelikož jsem tam zažil pěkné časy. Teď ji samozřejmě fandit nebudu. Sleduji její výsledky, viděl jsem také, jak hrála na béčku Sparty. Tam se mi její herní projev líbil. Nepodceňoval bych je, budeme se soustředit na sto procent," podotkl autor jedenácti gólů v této sezoně.