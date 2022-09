Paradox! Gól slavit nechtěl, ale z radosti ho sestřelil spoluhráč. Jsem jako Harry Potter, smál se Martinec

Do jaké míry se vám po první výhře v sezoně ulevilo?

Samozřejmě je to velká úleva. Čekali jsme na první vítězství dlouho. Doufám, že není na delší dobu poslední a že to teď nastartujeme a výher bude čím dál víc. Je důležité se odpíchnout od druhého poločasu a takové týmové výkony předvádět dál. Touha po vítězství byla velká a snad nám vydrží i v dalších zápasech.

KONEC ZÁPASU! Čisté konto a první výhra v sezóně! Hradec Králové porážíme 3:0 po gólech Sejka, Martince a Chramosty 💪⚽️💚 #vprvnilinii #FKJHKR pic.twitter.com/JeXUJcYwud — FK Jablonec (@FKJablonec) September 11, 2022

Dal jste druhý gól, ale neslavil ho. Měl jste to v plánu, nebo to byla instinktivní reakce?

Zrovna před zápasem jsem nad tím přemýšlel. Většinou to totiž bývá tak, že proti svému bývalému klubu gól dáte a cítil jsem, že bych se mohl trefit. Dopředu jsem s tím počítal, že ho slavit nebudu. Je to výraz úcty k mateřskému klubu, kterým pro mě Hradec je.

Přesto jste z gólové oslavy odešel se zraněním a dohrával s obvázanou hlavou. Co se stalo?

Po gólu jsme měli lehce kolečko, s kluky jsem se chtěl jen obejmout a Joshua (Akpudje) to trochu přehnal a s Chramem (Chramosta) nás oba sestřelil. Jak jsme byli s hlavami u sebe, tak jsme se trefili. Bohužel on to odnesl poraněným nosem a já mám jizvu na čele jako Harry Potter. (usměje se)

Foto: Radek Petrášek, ČTK .Jakub Martinec (22) z Jablonce střílí druhý gól. Brankář Michal Reichl z Hradce Králové.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Jak se vám vedle nové posily Akpudjeho hrálo?

Myslím, že pomohl jako každý druhý, co na place byl. Vyhrával souboje, což bylo pro nás v tomhle zápase důležité, protože Hradec je na tom soubojově dobře. My jsme je v posledních zápasech tak dobré neměli, takže v tom jsme se mu chtěli vyrovnat a Josua do toho přinesl právě ten důraz. Vzadu jsme s ním byli pevnější.

Nevypsal jste prémie za výhru jako bývalý hráč Hradce?