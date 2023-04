Parádu pro rodiče mu vzal VAR. Škoda gólu i bodů, litoval Fukala

V 63. minutě Michal Fukala odražený míč po standardce napálil z hranice vápna netradičně svou slabší levačkou přesně do šibenice. „Jsem pravák, nepřemýšlel jsem. Prostě jsem do toho jen praštil a nádherně to tam padlo," popsal.

Obrovskou radost neskrýval, jenže měla jepičí trvání. Rozhodčí nakonec druhý gól Liberce v Podještědském derby neuznali. VAR posoudil předchozí souboj Olatunjiho se Sejkem jako faul.

⏱64' | #FKJLIB | 0:1 Další nádherná trefa, tentokrát Michala Fukaly, byla nakonec odvolána po zásahu VAR. — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 15, 2023

„Na hřišti jsem ten souboj ani neviděl, takže jsem se běžel radovat k praporku a myslel jsem, že je to gól. Pak mi kluci říkali, že tam byl souboj. Když jsem ho viděl po zápase, myslím si, že to ani faul nebyl, Olatunji je vysoký, do souboje šel, jak musel. Rozhodčí si bohužel vybral faul," litoval neuznané trefy.

„Mrzí mě to. Už jsem do kamery posílal rodičům pusu, protože ten gól byl pro ně. Ráno jsem jim říkal, že první ligový gól dám pro ně v derby. Povedlo se mi to, ale bohužel zároveň nepovedlo... Pak jsem si říkal, ať to tedy hlavně dohrajeme do vítězného konce. Raději bych bral tři body než gól, bohužel se nepovedlo ani jedno. Škoda, myslím, že gól na 2:0 by je složil a dotáhli bychom to do vítězného konce. Vyrovnávací gól jsme nemuseli dostat," litoval Chramostovy hlavičky deset minut před koncem.

Zatímco pro jabloneckého kanonýra šlo o 84. trefu v první lize, Fukala na premiérový zásah stále čeká, byť v nejvyšší soutěži už zapsal osm desítek startů. „Tohle je můj velký deficit. Musím se dopředu tlačit víc. Dozadu si to odbráním, ale dopředu mám ještě velké rezervy, dřív jsem halvbeka nehrál, takže na sobě musím ještě hodně pracovat. Už chci první gól dát," přiznal Fukala, jenž si v Podještědském derby připsal už osmý start v kariéře.

Čtyři body ze dvou derby v této sezoně ale nejsou špatná bilance… 💙⚽️ — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 15, 2023

V závěru podzimní části se probojoval do základní sestavy, ale na jaře si ve druhém utkání se Slováckem natáhl postranní vaz a pohmoždil koleno a na téměř dva měsíce z ligové scény vypadl. „Mrzelo mě to. Měl jsem dobrou přípravu, odehrál jsme všechno a pak jsme na jaře za první dva zápasy udělali čtyři body. Byl jsem ve formě, cítil jsem se dobře. Ale najednou jsme z toho vypadl a měsíc a půl se dával dokupy," pověděl rodák z Frýdku-Místku.

Na hřiště se do zápasu znovu vrátil jako střídající hráč v minulém kole se Zlínem, v Jablonci už naskočil i do základní sestavy. „Jsem rád, že jsem po zranění po dlouhé době dostal důvěru od trenéra. A ten gól mi mohl ještě víc pomoct," věřil reprezentant do 21 let, který na jaře bojuje i o nominaci na červnové malé EURO.