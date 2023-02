Pardubice nedovolily úprk konkurenta. Každý zápas je o všechno, ví v klubu

„Tři body jsme potřebovali jako sůl, když Zlín vyhrál. Byla to válka a my byli ti šťastnější," narážel záložník Dominik Janošek na sobotní duel, kdy předposlední tým tabulky Zlín triumfoval v Teplicích a posledním Východočechům odskočil na pár hodin na šest bodů.

„Nevím, kdo tečoval, ale snažím se střílet co nejvíc, trenér mě k tomu často nabádá. Jen jsem pak viděl, jak míč letí do branky. Hlavně, že jsem pomohl ke třem bodům. Jsme mladý tým, bodů moc nemáme, výhra nám může jen pomoct," hlásí Janošek.

„Vidíme tabulku a věděli jsme, že Zlín i Jablonec vyhrály. Pro náš mladý tým je tlak neskutečně náročný a proti Boleslavi to zvládli fantasticky. Příště nás čeká další zápas o všechno, ale to už bude asi každý až do konce," poznamenává trenér Radoslav Kováč.