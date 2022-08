Pardubický zázrak končí, Východočeši se postarali o první trenérskou změnu v lize

GLOSA: Cizinec není našinec. Djokovičova absence na US Open je dovršením absurdní sezony

Bylo to jasné už dlouho dopředu. Novak Djokovič nedostal možnost dorovnat na US Open, které začíná v pondělí, grandslamový rekord Rafaela Nadala. Nehodlá se totiž nechat očkovat proti covid-19, což je podmínka pro vstup cizinců do USA.