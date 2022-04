Pelta mění trenéra! Mrzí mě to, ale neodcházím zapšklý, jedině změna může pomoci, prohlásil Rada

Předčasný konec na Střelnici naznačil sám Rada po překvapivé sobotní prohře s Pardubicemi 0:1. „Všechno může nastat. Víte, jak to ve fotbale u trenérské branže je, je to rychlý... Nejde o mě, jde o klub, který má tradici. Čtyři roky, ještě do podzimu, jsme hráli fotbal, který bavil. Je pro mě mrzutý, že se to dostalo do této fáze. Upřímně mě to mrzí, ale hlavně aby to mrzelo hráče. Ti tady budou do budoucna," vyprávěl smířeně po porážce, po které Severočeši padli už na předposlední místo tabulky.