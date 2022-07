Pelta na mě působí hrozně energicky, říká kouč Jablonce Horejš. O inspiraci Bayernem, dronech či videu

Skoro čtvrtstoletí platila rovnice David Horejš=České Budějovice, letos však padla. „Byl jsem zvyklý se každý den vracet po tréninku domů, takže trochu nezvyk to je, ale určitě jde pro mě o novou výzvu a na práci v Jablonci se hrozně těším," říká 45letý trenér.

Je příjemné vyjet ze zajetých stereotypů v Budějovicích a zažívat něco nového?

Je. Přiznám se, že když jsme s Budějovicemi postupovali do první ligy a někdo by mi tehdy řekl, že tam vydržím tři roky, nevěřil bych mu. Jsem za to vděčný, ale věděl jsem, že někdy odejít budu chtít. Jako trenér se chci posouvat dál a jednou mám ambice trénovat velká mužstva. Skončila mi smlouva a vykrystalizovalo to takto. S panem Peltou jsme si padli do noty a věřím, že naše spolupráce bude úspěšná.

Čím vás nabídka Jablonce zaujala?

Zaujala mě už první setkání s panem Peltou, ze kterých jsem měl hrozně dobrý pocit. Naproti mně seděl člověk, který fotbal dělá obrovským srdcem. Cítil jsem z něj, že má novou energii a že Jablonec chce vrátit zpátky nahoru. Počítám ho mezi top šest týmů v samostatné české lize. Pro mě je to určitě krok dopředu a potěšilo mě, že o mě takový klub zájem projevil.

Peltovi ale také hrozí vězení a budoucnost klubu je závislá na jeho kauze. Nemáte z toho obavy?

Pan Pelta byl ke mně upřímný, což se mi líbilo. Seděli jsme, on mi vyložil karty na stůl, a já jsem to dál neřešil. O práci v Jablonci jsem měl zájem, podepsal jsem smlouvu na dva roky a teď jsem od toho, abych pro něj odvedl co nejlepší práci. Víc v této chvíli neřeším a uvidí se, jak všechno dopadne.

Jablonec téměř pět let vedl Petr Rada, který je spíš zkušeným praktikem a třeba moderní technologie tolik jako vy nevyznává. Začíná v Jablonci nová etapa?

Ať si každý jde svou cestou. Nikomu neříkám, že ta naše je správná, ale se svým realizačním týmem jí věříme. Upřímně ani nemám rád, když někdo říká, že v tom vidí velkou vědu. V Čechách se tomu všichni diví, a přitom v zahraničí je to běžné. Do Sparty přijde zahraniční trenér, má video analytiky, a berou to jako normální věc. Netajím se třeba tím, že už tři roky spolupracujeme s analytickou firmou 11 Hacks, což mě jako trenéra obrovsky obohatilo.

Čím například?

V Budějovicích jsme třeba měli problémy s inkasovanými góly. Nechali jsme si udělat analýzu a z ní jsme došli k závěru, že v obranné třetině jsme měli špatné postavení v defenzivě. Takže jsme na těchto věcech začali na tréninku systematicky pracovat a vyplatilo se. To jsou věci, který vám ohromně pomůžou a trenérovi práci hrozně usnadní. S hráči jsme pracovali na určitých detailech. Třeba u stoperů na rozehrávce, jak správně nabírat balon, jak ho navážet. A tohle se pak snažíme přenášet do tréninku. Ale nejdříve to musíme hráčům ukázat, aby věděli, co nám to přinese, když něco budeme dělat jinak.

Pelta se netají tím, že trenéra hodnotí podle toho, jestli v neděli vyhraje, nebo prohraje. Nechal se o novinkách přesvědčit rychle?

Taky mi tohle říkal. (usměje se) On však nepochybně věděl, jaký jsem trenér. Určitě se na mě vyptával a věděl, co ode mě může čekat. Řekl jsem mu, co bychom chtěli a on s tím vůbec neměl problém. Ba naopak na mě působil hrozně energicky a bylo vidět, že je ohromný srdcař. Poznal jsem, že fotbalu rozumí a dává mu extrémně všechno. Vyšel nám vstříc, během chvilky se tyhle věci dokoupily a budeme je tady využívat.

Nakoupit jste museli třeba drony.

Pomocí dronů natáčíme každý trénink, protože chceme klukům dávat zpětnou vazbu. Hráči musí vědět, jakým způsobem chceme hrát. Když po nich něco chci a aby to udělali jinak, tak jim nejprve musím ukázat, co tam bylo špatně a jak bychom to chtěli příště. Hráči tohle zkrátka musí vidět.

Vy jste jako hráč trénoval převážně pod Tobiášem, Šilhavým, Ciprem či Strakou. Kde jste se vlastně inspiroval?

Samozřejmě musím říct, že za nás byla jiná doba. Tenkrát se trénovalo úplně jinak. A nemám rád, když se říká, že za nás to bylo takhle a proč to samé není teď. Tohle nikdy neřeším. Nekoukám nazpátek, žiju v přítomnosti, chci koukat dopředu. Fotbal se za tu dobu někam posunul. Rád se vzdělávám a sleduji trenéry, jejichž práce je zajímavá a enormně se mi líbí.

Koho sledujete?

Třeba Kloppa v Liverpoolu a Nagelsmanna v Bayernu. Nagelsmann má i přes mladý věk za sebou ohromné úspěchy. Ať už to bylo s Hoffenheimem, s Lipskem a teď s Bayernem a dneska je mu 34 let. Je ukázkou toho, že i kluk v tak mladém věku může být úspěšným trenérem. Otázkou je, jestli by v Česku vůbec takhle mladý kluk prostor dostal.

V Bayernu Mnichov jste byl po skončení sezony na stáži, že?

Byli jsme tam s Tomášem Sivokem u Jardy Drobného. Jarda nás provedl tréninkovým centrem Säbener Strasse a ukázal nám, jak tam vše funguje. Musím říct, že je to hodně zajímavé. Když mám možnost, takové kontakty rád využívám. S Drobasem jsem velký kamarád, ptám se ho na různé věci. Německý fotbal mám rád, byl jsem třeba i v Mönchengladbachu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FK Jablonec (@fkjablonec)

Mimochodem Tomáš Sivok se stal nově sportovním ředitelem A-týmu ve Spartě, o jejíž hlubší spolupráci s Jabloncem se mluví. Bude to teď snazší?

Nemyslím si. Máme dobrý vztah, jsme velcí kamarádi, ale určitě nebudu zneužívat toho, že Tomáš Sivok je ve Spartě. Myslím, že vztahy mezi Spartou a Jabloncem byly vždy dobré. Ostatně teď do Sparty přestoupil Jarda Zelený, takže uvidíme. Pan Pelta má za celou tu dobu, co fotbal dělá, vztahy určitě všude nějak vybudovaný. Tomášovi jsem jen poblahopřál k té funkci, protože Sparta je pro něj srdeční záležitost.

Když odbočím, myslíte, že Spartu pozvedne?

Určitě ho hráči i trenér ocení. S Tomášem jsem dělal v Budějovicích a spolupráce byla skvělá. Udělal tam kus dobré práce, což můžou potvrdit i hráči. Je obrovský srdcař, pro tým by se rozdal. Je vítězný typ a Spartě jenom prospěje.

V Mnichově jste se s Nagelsmannem potkali?

Nepotkali, on měl svých starostí dost, protože zrovna bylo před Ligou mistrů, když hráli s Villarrealem a navíc ještě vypadli. Ale Nagelsmann, jeho filosofie a způsob, jakým hraje, je hodně zajímavý. Zamlouvá se mi, jak zakládají útok, jejich přechodová fáze, postavení a organizace hry. Zápasy těchto trenérů sleduju a když vidím něco zajímavého, situaci vystřihnu a pak ukazujeme hráčům

Kolik hodin týdně u videa strávíte?

Je to různé. Zase nechci, aby to vypadalo, že nedělám nic jiného. Samozřejmě chci svou práci dělat naplno, takže určitou energii tomu dávám. Ale taky rád čas trávím s rodinou, která mě v tom obrovsky podporuje, za což jí patří obrovský dík. Když možnost je, koukám se a manželka chápe, že moje práce není jen o dvou třech hodinách na stadionu.

Jak důležité pro vás je pokračování Tomáše Hübschmana v Jablonci?

Stál jsem o něj. Vím, co je Tomáš za fotbalistu a co dokázal. Takových hráčů je dnes v české lize málo. Do fotbalu má pořád chuť a je skvělý, že z něj má pořád radost. Když jsem viděl i poslední čtyři zápasy Jablonce, tak mě i překvapilo, že patřil ve svém věku k těm z nejlepších hráčů. Kabina v něm má obrovskou osobnost, celá liga, a i na hřišti je furt přínosem. Jsem rád, že tu Tomáš je. Myslím, že týmu i mně jako trenérovi má pořád co dát.

Proti sobě jste ještě i hráli, viďte?

Ano, ale nejen proti němu. S Honzou Krobem jsem dokonce hrál, když začínal v Českých Budějovicích. Venca Kadlec proti mně určitě hrál za Spartu, když jako mladý kluk začínal. A třetí je Hübscha. Akorát on pak utekl do Šachtaru vydělat peníze a my jsme zůstali tady. (směje se)

Je to nezvyk trénovat bývalé spoluhráče?

Když jsem už přebíral České Budějovice, tak v kádru byla půlka hráčů, s nimiž jsem hrál. S tímhle jsem se naučil žít. Pro mě je vždy důležitý, aby hráči věděli svou roli a v tomhle mi to možná i pomohlo. Problém jsem s tím neměl a věřím, že žádný nebude ani v Jablonci.