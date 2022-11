Penalta pro Plzeň? Určitě! Expert souhlasí s trenérem Bílkem

Loučení s podzimem v české nejvyšší soutěži jinak nepřineslo podle Petříka další zásadnější problém, který by dostal fanoušky do varu, byť byl systém VAR opět několikrát v akci. „Zajímavé bylo, že se hrálo v mlze. Některé zápasy byly na hraně," myslí si. „Ale taková věc je vždycky v kompetenci rozhodčího. Na to není žádný manuál. Musí jen vždy zvážit, zda není ohroženo zdraví hráčů, zda bude průběh regulérní," líčí bývalý mezinárodní arbitr.