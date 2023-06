Penaltový žolík poděkoval Spartě a rozloučil se s fanoušky! Hodně štěstí do budoucna, napsal

Vypadá to, že je konec. Hostování australského fotbalisty Awera Mabila na Letné má sice mistrovskou tečku, všechno ale naznačuje, že účinkování účastníka mistrovství světa nebude pokračovat. „Děkujeme @acsparta_cz za zážitky posledních měsíců, ve kterých jsem mohl pomoci získat další titul pro klub a užil si náklonnost neuvěřitelné fanouškovské základny. Byla to pýcha nosit tento dres. Hodně štěstí vám všem do budoucna! #šampionizLetné," napsal na sociálních sítích sedmadvacetiletý hráč.

Má zůstat Awer Mabil ve fotbalové Spartě? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Na Spartu přišel s vizitkou šikovného fotbalisty, moc šancí ale v rudém dresu nedostal. Přesto byl u zásadních momentů, které Spartě pomohly k mistrovskému titulu. Proměnil dvě klíčové penalty v závěru duelu v Liberci, další pak zařídil v závěru derby se Slavií. Teď se ale podle vyjádření hráče na sociálních sítích cesty Mabila s mistrovským klubem rozejdou. Už dříve se v pořadu Přímák na Sport.cz vyjádřil bývalý trenér a sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný na adresu rodáka z Keni v tom smyslu, že by o jeho služby dále neusiloval. „Ale těmi penaltovými momenty Spartě vrátil důvěru, co mu dala," uvedl expert. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Awer Bul Mabil (@awermabil10) FORTUNA:LIGA Sparťanské penalty? Bojovali do poslední minuty. Krejčí je symbol, měl by zůstat, říká expert