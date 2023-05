Sparťanské penalty? Bojovali do poslední minuty. Krejčí je symbol, měl by zůstat, říká expert

„To, že to bylo ve prospěch Sparty, je určitá shoda náhod. Nemyslím si, že by to mělo souvislost pana Křetínského v kabině rozhodčích. Samozřejmě je to špatně a vůbec by to nemělo být. Pokud chceme kulturu českého fotbalu posunout dál, tak těmhle věcem bychom měli zamezit," přemítá v současné době fotbalový expert.