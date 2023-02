Penaltu přenechal Kozákovi. Libor mě o to poprosil, chtěl taky dát gól, překvapilo Hrubého

Za posledních čtyřicet minut jste si vysloužili uznání solidně zaplněného hlediště. Proč vám ale tak hrubě nevyšel první poločas?

Bylo to jako den a noc. Taky jsme si to tak v kabině vyhodnotili. Zpočátku jsme byli zbytečně moc zalezlí. Sparťané výborně kombinovali. Zápas hodně ovlivnil jejich brzký vedoucí gól. Byli jsme po něm hrozně pasivní. Ukázali jsme si, jak bychom si rozhodně počínat neměli. Musíme si z toho vzít ponaučení. Po změně stran jsme dostali jakýsi impulz. Najednou jsme začali hrát tak, jak máme. Aspoň remízu nám to sice nepřineslo, avšak máme se od čeho odrazit do dalších utkání. Ukázalo se, že když věříme sami sobě, můžeme být i týmu z popředí tabulky vyrovnaným soupeřem.

Krátce po vašem gólu na 1:3 jste kopali penaltu, na níž jste byl určený. Proč ji místo vás zahrával útočník Libor Kozák?

Počítal jsem s tím, že na desítku půjdu. Už jsem si chystal míč. Jenže za mnou přišel Libor Kozák a poprosil mě, abych ho na pokutový kop pustil. Říkal, že já už jsem gól dal, a že on by chtěl taky. Docela mě tím překvapil, ale vyhověl jsem mu. Penaltu proměnil, a tak mu to snad do dalšího průběhu ligy pomůže.

Příště na ni půjdete vy?

Předpokládám, že ano. (úsměv). Ať jde ale kdokoliv, jen když z ní skórujeme.

Vaši hru po pauze výrazně oživil debutující mladík Tom Slončík. Souhlasíte?

Je to tak. Podal výborný výkon. Přinesl na hřiště potřebnou energii. Klobouk dolů před ním. I díky němu jsme se výrazně zvedli. Jen škoda, že jsme zápas nedotáhli ke kýženému bodu, který by nám v boji o záchranu přišel nesmírně vhod.

Má podle vás osmnáctiletý Slončík velký potenciál?

Je velice šikovný. Je silný na balonu, nebojí se hrát s míčem. Přeju mu, ať mu to takhle kope dál. Může nám být do budoucna hodně nápomocný.

V závěru vás citelně oslabil střídající Martin Fillo, který krátce po příchodu na hřiště viděl v rychlém sledu dvě žluté karty a byl vyloučený...

Občas se to ve fotbale stane. Mně se něco podobného přihodilo před lety jako mladíkovi ve Slavii. Martin naskočil do utkání s touhou pomoct mužstvu. Druhou žlutou viděl možná trochu přísně. Mrzí mě, co se mu stalo, protože je velký srdcař.

A co říkáte na chybu Čanturišviliho, který hned v úvodu nabídl Pražanům roh, po němž jste inkasovali?

Chápu ho. Chtěl to vyřešit fotbalově. Ne jenom odkopnout balon do autu. V poločase se nám omlouval. My jsme ho měli podržet a standardku ubránit.

Může vám solidní výkon ve druhém poločase pomoct před dalším důležitým ligovým duelem v Brně?