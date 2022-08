Pět zápasů je moc?! Sparta a Kuchta se odvolali proti trestu

Kuchta dostal trest na pět soutěžních zápasů v minulém týdnu za to, že v závěru úvodního kola minulou neděli šlápl na hlavu libereckému brankáři Olivieru Vliegenovi. Pětadvacetiletý útočník, který přišel do Sparty jako největší letní posila na hostování z Lokomotivu Moskva, si v nastavení ve vápně předkopl míč a podél obránce Filipa Prebsla se již k balonu nedostal. Situaci dohrál a trefil kopačkou Vliegena do hlavy. Od sudího Ladislava Szikszaye dostal nejprve jen žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru byl ale vyloučen.

Jelikož Szikszay vyhodnotil Kuchtův zákrok v zápise o utkání jako surovou hru, mohl reprezentační útočník podle disciplinární řádu za tento druh prohřešku dostat trest v rozmezí do jednoho do šesti duelů a navíc pokutu až do 50 tisíc korun. Disciplinárka mu udělila téměř nejvyšší možný trest, neboť usoudila, že hráč mohl střetu své nohy s brankářem zabránit.

Letenským se zdá zastavení činnosti na pět zápasů neadekvátní. Argumentovali tím, že útočník rozhodně neměl v úmyslu Vliegena zranit, že neměnil dráhu svého pohybu, a že z podobných situací dává góly.

Zřejmě nahromaděná frustrace, myslí si Němeček o vyloučení Kuchty. Diskuse z pořad Přímák.Video : Sport.cz