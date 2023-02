Petržela pečetil výhru nad milovanou Plzní, gól neslavil. Ani mě to nenapadlo, říká

To přišlo samo od sebe?

Vůbec mě to ani nenapadlo. Vždyť Viktorka je můj milovaný klub. Nehodilo by se to. Pro mě je ale pochopitelně dobrý, že jsem v lize po delším čase zase skóroval.

Věřil jste si na Havla, jehož jste se před vstřeleným gólem poměrně jednoduše zbavil?

Člověk si v takových situacích musí věřit. Od začátku jsem věděl, co chci udělat. Havlík pro mě vybojoval balon a já si ho navedl na pravou nohu. Soustředil jsem se, abych trefil bránu. Povedlo se.

Zdálo se, že jste střelou k bližší tyči plzeňského brankáře Staňka docela zaskočil...

Taky jsem si říkal, že mohl balon vidět. Nikdo před ním mu nezavazel. Asi to byla pořádná perda, že ji nechytil. (úsměv)

Foto: Dalibor Glück, ČTK Milan Petržela slavil vítězství nad Plzní až po zápase.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Byl jste nervózní, že jste do utkání s Viktorií už přes rok v lize gól nevstřelil?

Ani ne. Člověk si to nesmí připouštět. Když na to fotbalista myslí, svazuje ho to. Takže jsem to nechal plynout. Jsem samozřejmě rád, že jsem dlouhý půst konečně prolomil. Snad teď budu už zase přispívat našemu týmu brankami a asistencemi mnohem častěji.

Věřil jste, že můžete Plzeň porazit?

Říkal jsem klukům, že venku není tak silná jako doma. Což se potvrdilo. Hrozně moc jsme chtěli vyhrát. Všichni jsme na hřišti plnili na sto procent úkoly, které jsme dostali. Jsme za vítězství moc rádi i kvůli našim skvělým fanouškům.

Můžou se teď spoluhráči na něco od vás v kabině těšit?

Minule jsem klukům sliboval za výhru nad Viktorkou felicie. Něco i teď určitě vymyslím.

Kouč Svědík dostal za vyloučení v předchozím ligovém utkání v Liberci třízápasový trest. Bylo znát, že nebyl na lavičce?

Nebylo to poprvé, už jsme na to docela zvyklí. Místo něho byl z lavičky slyšet hlavně sportovní ředitel Veliče Šumulikoski, ale pokyny nám předávali a povzbuzovali nás i další členové realizačního týmu. A pan Svědík, který nesměl do kabiny, k nám v pauze promluvil přes počítač. Takže to žádný podstatný rozdíl nebyl.

Jak vnímáte, že nemůže na lavičku tři soutěžní utkání? Nezdá se vám trest příliš tvrdý?

Zdá se, že smutný je z toho hlavně trenér. Po nás vyžaduje disciplínu, a sám ji porušil. Pokutu za to poctivě do klubové pokladny zaplatil. Je z toho ale špatný, nechal se slyšet, že pracuje na tom, aby se do budoucna už nic podobného neopakovalo.

Ze čtyř jarních duelů jste vytěžili deset bodů, a ještě jste ani jednou neinkasovali. To je dobré vykročení za obhajobou čtvrtého místa, že?