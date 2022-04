Petrželu potěšil Drobisz na lavičce. Příště už budu zase ten starý dědek já, směje se záložník Slovácka

Byl hodně bojovný. Moc pohledná hra to asi nebyla, ale na druhé straně bylo k vidění dost šancí. Hlavně na naší straně. Z tohoto pohledu to bylo tudíž docela zajímavé střetnutí.

To, že teď pravidelně bodujeme, nás hrozně těší. Je to pro nás nesmírně důležité. Herně nám to ovšem na jaře občas stále drhne. To byl i případ zápasu s Karvinou, v němž jsme sice rychle vstřelili vedoucí gól, ale ani já, ani někteří další kluci, jsme se necítili zrovna nejlíp. Je ovšem skvělé, že i taková utkání dokážeme dotáhnout do úspěšného konce.