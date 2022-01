Pivo k snídani na procházce? To posilu Slavie šokovalo

„Normálně, když jsem přišel do nového klubu, tak jsem byl jeden z nejlepších běžců v týmu. Pak jsem přišel do Slavie a byla to úplně jiná úroveň," přiznává Madsen.

Po přestupu do Edenu z rakouského LASK navíc musel bojovat i s hmotností. „V mém minulém týmu jsme hráli více fyzicky a měl jsem až moc svalů v horní části těla. Musel jsem trochu shodit, abych byl lehčí a mohl víc běhat," vypravuje Madsen. „Zhubnul jsem asi tři nebo čtyři kila, pak se to hodně zlepšilo. Cítil jsem na hřišti mnohem jistější," popisuje Madsen pro slavia.cz proměnu.

Doufá, že bude dostávat hodně příležitostí. „Protože zápasovému rytmu se nic nevyrovná. Když hrajete několik zápasů v řadě, tak je to pak mnohem lepší," krčí rameny Madsen, který si zvyká i na totálně odlišné úkoly. „Trenéři po mně chtějí hodně běhání, abych se vždy dostával do pozice, kde můžu získat balon. Musím také více komunikoval a být lídr pro hráče kolem sebe, abych pomohl celému týmu."

Madsen si pochvaluje, že po předešlých štacích v Silkeborgu a Linci je kádr Pražanů tvořen hráči mnoha národností. „Když to srovnám s ostatními týmy, kde jsem byl, tak je to tu více mezinárodní. Víc lidí mluví anglicky," lebedí si Madsen a porovnává tři soutěže, jimiž prošel.

„V Dánsku to bylo hodně o běhání, ale ne v takové intenzitě. V Rakousku se hrálo ve velkém tempu, ale s méně běháním. Tady je to kombinace obojího, musíte hodně běhat ve velké intenzitě. Co se týče úrovně horších týmů, tak ty jsou v Dánsku lepší než horší týmy v Čechách, ale lepší týmy v Česku jsou na vyšší úrovni než ty z dánské špičky. Podobně je to v Rakousku, ale tam je Red Bull Salcburk, který je zhruba na úrovni Slavie," dumá fotbalista.