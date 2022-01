RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kuchta si přestup zasloužil. Čistku ani plány Karviné nechápu

Největší zimní prodej udělala Slavia, když pustila Kuchtu do Ruska. Ten prošel Teplicemi, Bohemkou, Libercem a neměl nejlepší reference. Fotbal u něj nebyl dlouho na prvním místě. Srovnal ho až trenér Hoftych v Liberci a další díl práce udělal kouč Trpišovský a jeho tým ve Slavii. Kuchta díky nim začal přemýšlet o fotbale jinak, začal ho hrát vážně. Ani ve složitějších chvílích ho trenér Slavie nezatratil, vsadil na něj a vyplatilo se.

Kuchta není útočníkem jako Schick, ale je drzý, důrazný a ve správný čas je na správném místě. Progres, jaký udělal, je jeden z největších, jaký jsem na tuzemské scéně za poslední léta viděl. Trpišovský ukázal, že má čich na hráče a dokáže z něj vymáčknout maximum. A že jde do Ruska? Tímhle směrem už v minulosti šli Jarošík, Kováč, nebo v poslední době Král. A odrazili se dál. Lokomotiv je velkoklub, herně třeba srovnatelný se Slavií, ale peníze jsou tam úplně jinde. Když bude Kuchta hrát, bude to plus a velká výzva nejen pro něj, ale i pro reprezentaci a celý český fotbal.

Mezi nejlepší střelce podzimu patřil v lize i Václav Jurečka ze Slovácka. Za půl roku mu končí smlouva, prodloužit nechce, a tak jsem zaznamenal informace, že hrozí jeho přesun do béčka. Trenér Svědík přitom o hráče i na jaře stojí, je pro tým důležitý. Jenže v Česku se tyhle situace řeší přesunem do béčka, nebo okamžitým odchodem, aby klub získal finance. Na stole leží nabídka z Rakowa, třetího týmu polské ligy, kde je kapitánem český obránce Petrášek, a myslím, že to skončí odchodem Jurečky do Polska.

V cizině hráč normálně dokončí sezonu, bojuje za své jméno, maká dál naplno, a pak prostě odejde. Přesně takhle to nejspíš udělá Plzeň v případě Beauguela, který se netají plánem opustit Česko. Viktorka ale chce, aby jí pomohl vybojovat účast v pohárech. A pak ať si jde za štěstím. Jenže v případě Jurečky tenhle model nepřichází v úvahu...

Další zajímavostí je přeun Doležala z Jablonce do Polska. Je to už druhý útočník, který opouští tým trenéra Petra Rady. Je jasné, že na klub dopadá kauza šéfa Pelty, shání peníze a obnos za Doležala se mu bude hodit. Ani to nemusí být poslední odchod z týmu během zimy. Klub prý nepojede ani na soustředění do ciziny, prý kvůli covidu, nejspíš se mu to však hodí i z ekonomického hlediska... Každopádně čekám, že s nákupy to nebude nijak žhavé a Jablonec vsadí dál spíš na mladíky.

Co opravdu nepochopím je zimní počínání Karviné, která je v lize s pěti body poslední. V její zoufalé situaci udělá čistku, pustí čtyři hráče (Bolek, Šindelář, Nešický, Křapka) a k tomu všemu trenér řekne, že by potřeboval patnáct nových hráčů? Jak to asi může motivovat kluky ze současného kádru? Pak to dopadne tak, že dostanou od juniorky Baníku pět gólů.

Ano, klub získal tři fotbalisty právě z Baníku, jinak ale chce angažovat cizince, což si myslím, není z hlediska koncepce a budoucnosti dobrá zpráva pro český fotbal. Jasně, momentálně se snaží udělat maximum pro záchranu ligy, ale co bude za půl roku? Tohle je mi proti srsti, byl bych radši, kdyby klub myslel na budoucnost, dal prostor talentům.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Adam Jánoš z Karviné a Jiří Boula z Ostravy během utkání Tipsport ligy.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Sázka na hráče z ciziny je pořádně ošidná. Sám jsem zažil, když jsem přišel do Bohemky, že tam za trenéra Uhrina přišlo osm kvalitních hráčů, ale stejně trvalo nějaký čas, než si všechno sedlo. Výsledky hned nebyly a Karviná je potřebuje okamžitě. Své o tom, že všechno nejde hned, dobře vědí třeba v Manchesteru City... Mám o Karvinou tak trochu strach, jak to dopadne, že si pod sebou sama řeže větev.