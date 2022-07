Plzeň půjde do generálky bez kapitána. Co se přihodilo?

Vzhledem k blížícím se bojům o Ligu mistrů (první duel 2. předkola odehraje Plzeň 20. července na půdě lepšího z dvojice HJK Helsinky/RFS Riga) je pochopitelné, že viktoriáni chtějí dát Hejdu co nejdřív do kupy. I proto dostal pro úterní závěrečný zápas letní přípravy volno. „Lukáš vynechá generálku, po ní by se měl vrátit do plného tréninku," podotkl Hanzlík.