Už žádné hostování, chci zůstat v Plzni! Ofenzivní univerzál motá trenérům Viktorie hlavu

Westendorf (od našeho zpravodaje) - „Konkurence ve Viktorce je obrovská. Přišel jsem makat a bojovat o to, abych se v kádru pro příští sezonu udržel. Nezbývá než na každém tréninku dokazovat, že sem patřím. Jsem samozřejmě rád, že mi to tam v přípravě padá," uvedl Mihálik po přípravě se St. Truidenem, ve které zaznamenal jediný gól Plzně. Předtím se trefil v duelech s Klatovy, Karlovými Vary a proti Slovanu Bratislava.

Do Doosan Arény přišel za kouče Pavla Vrby v létě 2019 z druholigového nizozemského AZ Jong. Pevnou pozici si ale nevybojoval ani za Vrbova následovníka Ardiana Guľy. Před rokem pak zamířil na hostování do Českých Budějovic. Vedl si solidně, v uplynulém ligovém ročníku vstřelil za Dynamo čtyři góly, navíc zaznamenal šest asistencí. Teď se snaží dokázat trenérovi Michalu Bílkovi, že patří do plzeňského kádru.