Plzeň šetřila síly, vyhrála s odřenýma ušima. Byl to risk, ale museli jsme to udělat, řekl Bílek

Oproti úternímu duelu v Moldavsku kouč Viktorie udělal změnu hned na pěti pozicích. I tak úřadující mistr zvítězil (2:1), byť s odřeným břichem.„Byl to risk. Udělat změny směrem k úterní domácí odvetě jsme ale museli. Víme, o co s Tiraspolem budeme hrát," řekl Bílek po utkání, které jeho tým rozhodl ve druhém poločase gólem obránce Havla (2:1).

Vzhledem k disciplinárnímu trestu Hejdy vyslal do boje zcela novou stoperskou dvojici Kaša-Čihák. První se teprve dostává do laufu po delším zranění, 23letý Čihák si zase odbyl premiéru za Viktorii. Namísto Sýkory, Buchy a Kopice pak nastoupili Qose, Cadu a Holík.

Po prvním poločase vedl sice jeho tým 1:0 gólem Klimenta, nicméně především díky skvělému brankáři Staňkovi, který vytáhl dva parádní zákroky. Plzni to drhlo, proto Bílek poslal hned od začátku druhé půle do hry dvojici ze základu Bucha-Sýkora a štírka Pilaře.

Rázem to bylo od Viktorie jiné kafe. Přestože hosté Solilem vyrovnali, Západočeši dokázali Havlem rozhodnout. K tomu zahodili spoustu šancí. „Poločasové změny byly trochu v plánu, chtěli jsme ušetřit další hráče. Na druhou stranu jsme viděli, že se nám nedaří tak, jak bychom si představovali. Potřebovali jsme hru oživit. Když přišli na hřiště kluci z obvyklé jedenáctky, začali jsme mít tlak. Splnili všechno, co jsme po nich chtěli. Tedy zkvalitnit hru a dovést zápas do vítězství," pochvaloval si Bílek.