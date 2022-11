Plzeň si pojistila novou smlouvou Mosqueru

Mosquera přišel do Plzně před minulou sezonou a byl jedním z tahounů při cestě za mistrovským titulem i postupem do Ligy mistrů. Za Viktorii dosud odehrál 66 soutěžních utkání a zaznamenal 15 gólů a 11 asistencí. Prosadil se i v milionářské soutěži při porážce 2:4 s Bayernem Mnichov.

"Přišel jsem do Viktorky, abych vyhrával tituly. Na začátku mi to hodně lidí nevěřilo, ale já prostě cítil, že na to máme, a dokázali jsme to. Navíc jsme si zahráli i Ligu mistrů. To jsou momenty, kvůli kterým hraju fotbal. Navíc se tady cítím velmi dobře, klub je jako rodina," uvedl Mosquera, jenž má s Plzní nakročeno k obhajobě titulu. Viktoria je po 15 kolech první o čtyři body před Slavií.