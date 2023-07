Plzeň v přípravě válí. Liberec si připsal cenný skalp

"Minulý týden jsme nabírali kondici a zvládli jsme utkání s Duklou. Tento týden už jsme šli více do taktiky a v zápasech s Táborskem a Chrudimí to bylo vidět," prohlásil nový spolupracovník trenéra Koubka.

Liberec si připsal cenný skalp třetího týmu polské ligy. První gól dal navrátilec Matěj Chaluš, trefila se i další nová tvář Filip Horský. "Musím být spokojený. Zaprvé jsme vyhráli a zadruhé si myslím, že výkon byl poměrně dobrý, až asi na prvních 15 minut druhé půle. Jsem rád, že i když je to daleko, tak jsme sem jeli. Byla to velmi užitečná konfrontace a náš výkon nebyl špatný," citoval po utkání v Poznani trenéra Liberce Luboše Kozla klubový web.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře, úvod měl z naší strany tempo. Ale po 15 minutách se to rozmělnilo nějakými ošetřováními a už jsme bohužel do zápasu nenaskočili. Nepovedlo se to ani druhé partě v druhém poločase," uvedl asistent zlínského trenéra Vít Vrtělka.